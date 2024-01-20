İSTANBUL 12°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ocak 2024 Cumartesi / 10 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,2053
  • EURO
    32,945
  • ALTIN
    1969.85
  • BIST100
    7996.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Afyonkarahisar'da garip olay! Yolda uçan poşet kazaya neden oldu
Güncel

Afyonkarahisar'da garip olay! Yolda uçan poşet kazaya neden oldu

Afyonkarahisar'da sürücüsünün yolda uçan poşete çarpmamak için manevra yaptığı otomobilin takla atarak şarampole girmesi sonucu yaşanan kazada ikisi çocuk 3 kişi yaralandı.

IHA20 Ocak 2024 Cumartesi 12:07 - Güncelleme:
Afyonkarahisar'da garip olay! Yolda uçan poşet kazaya neden oldu
ABONE OL

Kaza, Bolvadin ilçesine bağlı Dişli beldesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.K., idaresindeki 05 FM 964 plakalı otomobil sürüsünün yolda uçan poşete çarpmamak için manevra yapması sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından takla atıp şarampole girdi. Kazada araçta yolcu olarak bulunan S.K. ile E.K. (13) ve Z.K. (10) yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansları ile hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.