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Afyonkarahisar’da halk otobüsü şoförüne saldırı

Afyonkarahisar’da Yüntaş Otobüs İşletmesi bünyesinde hizmet veren özel halk otobüsünü durduran bir grup, şoförüne saldırdı.

  • İHA
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Dün akşam saatlerinde Yenice Mahallesi seferini yapan Murat Sert yönetimindeki halk otobüsünün önü bir grup tarafından kesildi. Yaşanan olay kamera kayıtlarına yansırken, şoförü darp eden şahıslar aynı zamanda otobüse de zarar verdi. Kendisine yapılan tahriklere rağmen sabırlı davranışlarıyla sükûnetini koruduğu gözlenen şoför Murat Sert, saldırının sonlandırılmasını bekledi.
 
Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, saldırıya uğrayan şoför Murat Sert’i ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Yaşanan olayla ilgili şoför Murat Sert’den bilgi alan Başkan Çoban, tüm tahriklere rağmen Murat Sert’in olay anındaki sükûnetinin kendisini gururlandırdığını söyleyerek ödüllendirdi. Başkan Çoban;  duyarlılığı ve sabrı ve işine olan bağlılığının tüm şoförlere ve Türkiye’nin dört bir yanında toplu taşıma hizmeti veren şoförlere örnek olmasını diledi.
 

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