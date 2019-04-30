Afyonkarahisar'da hastaneye götürülen mahkum firar etti
Afyonkarahisar'da tedavi için cezaevinden hastaneye götürülen mahkum firar etti.
- AA
Tutuklu bulunduğu Afyonkarahisar Açık Ceza İnfaz Kurumunda dişinin ağrıdığını söyleyen mahkum Mehmet Derya (35), infaz koruma memurlarınca Afyonkarahisar Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'ne götürüldü.
Derya, görevlilerin bir anlık dalgınlığından yararlanarak firar etti.
Polis ekipleri, firari mahkumun yakalanması için çalışma başlattı.
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