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Afyonkarahisar'da iki araç çarpıştı! 2 kişi öldü,1 kişi yaralı

Afyonkarahisar'da hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

IHA2 Temmuz 2024 Salı 17:11 - Güncelleme:
Afyonkarahisar'da iki araç çarpıştı! 2 kişi öldü,1 kişi yaralı
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Kaza, Emirdağ ilçesi Ağılcık köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.A., yönetimindeki 03 HS 240 plakalı hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü karşı yönden gelen A.T.'nin kullandığı 03 ET 673 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile savrulan araçlar şarampole devrilirken, kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler kazada yaralanan her iki araç sürücüsü ile D.Y. isimli şahsı ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Yaralılardan A.T. ve D.Y., yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamazken, H.A.'nın ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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