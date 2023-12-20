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Afyonkarahisar'da silahlı saldırı: 4 kişi hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'da 3'ü kadın 4 kişi evde silahla vurularak öldürüldü.

AA20 Aralık 2023 Çarşamba 00:41 - Güncelleme:
Afyonkarahisar'da silahlı saldırı: 4 kişi hayatını kaybetti
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Afyonkarahisar'ın merkeze bağlı Çağırbağ beldesi Uğur Mahallesi'ndeki bir evden silah sesleri duyulduğu ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede 3'ü kadın 4 kişinin silahla vurularak öldürüldüğü belirlendi. Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, AA muhabirine, olay yerine jandarma ve sağlık ekiplerinin sevk edildiğini söyledi.

Yiğitbaşı, şüphelinin yakalanması için çalışmaların tüm kolluk kuvvetlerince sürdürüldüğünü belirterek, "Hemşehrilerimize başsağlığı, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. En kısa zamanda şüpheliyi yakalamak için tüm ekipler sahada çalışmalarını sürdürmektedir." dedi.

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