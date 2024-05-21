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Afyonkarahisar'da tarihi eser operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı

Afyonkarahisar'da jandarmanın operasyonunda tarihi eser niteliğindeki kanatlı heykel ele geçirilirken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

DHA21 Mayıs 2024 Salı 15:17 - Güncelleme:
Afyonkarahisar'da tarihi eser operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı
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Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, Çobanlar ilçesinden Dinar ilçesine tarihi eser getirileceği ve satışının yapılacağı bilgisine ulaşıldı. Takibe alınan şüphelilerin kullandığı araç Yıprak köyü baraj mevkiinde durduruldu. Adli makamlardan alınan arama kararı ile araçta yapılan arama sonucunda 30 santimetre genişliğinde 90 santimetre uzunluğunda alt kısmında dört cephesinde insan başı figürü olan, üst kısmında pars başlığı olduğu değerlendirilen kanatlı heykel ele geçirildi. Araçta bulunan İ.Ö., F.A. ve S.K. gözaltına alınırken olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

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