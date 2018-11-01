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Afyonkarahisar'da terör örgütü DEAŞ şüphelisi 2 kişi yakalandı

Afyonkarahisarda İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen ortak operasyonda, DEAŞ terör örgütüne katılmak üzere Suriye'ye gitmeye hazırlandıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

  • DHA
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne (TEM) ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, DEAŞ üyesi olduğu şüphesiyle bir süredir teknik ve fiziki takibe aldığı 2 kişiyi yakalamak için harekete geçti. Şüphelilerin, Afyonkarahisar merkeze bağlı Çavdarlı köyündeki ikametlerine dün gece operasyon düzenlendi. Şüphelilerin kaldıkları yerde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.
 
DEAŞ terör örgütüne katılmak üzere Suriye'ye gitmeye hazırlandıkları belirtilen şüpheliler gözaltına alındı. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen 2 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.
 

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