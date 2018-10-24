Afyonkarahisar'daki trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti
Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
- İHA
Alınan bilgiye göre kaza, Afyonkarahisar - Antalya karayolunun 66. kilometresinde meydana geldi. Yaşar Şen (33) idaresindeki 03 LG 474 plakalı hafif ticari otomobil, aynı yönde seyir halinde olan İdris Öncel (49) idaresindeki 81 DB 518 plakalı tıra çarptı. Kazada hafif ticari araç içerisinde yolcu olarak bulunan Ali Osman Keskin (36) olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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