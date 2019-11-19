Afyonkarahisar-Konya kara yolunda feci kaza: Tır ve yolcu otobüsü çarpıştı

Afyonkarahisar-Konya kara yolunda yolcu otobüsüyle tır çarpıştı: 2 ölü, 20 yaralı
Afyonkarahisar-Konya kara yolunda yolcu otobüsüyle tırın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.
- AA
Alınan bilgiye göre, sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 21 FP 442 plakalı Has Diyarbakır firmasına ait yolcu otobüsü ile 42 D 7490 plakalı tır, Afyonkarahisar-Konya kara yolunun 20. kilometresinde çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 21 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılıyor.
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