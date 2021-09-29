Ağabeyi ve yeğenini öldüren zanlı tutuklandı

DHA 29 Eylül 2021 Çarşamba 00:59 - Güncelleme: 29 Eylül 2021 Çarşamba 00:59

27 Eylül günü ilçeye bağlı Taşobası Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Ahmet Köse, evlerinin önündeki arazi yolu nedeniyle husumetli olduğu ağabeyi Hüseyin Köse (64) ve oğlu Eyüp Köse ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet Köse, pompalı tüfekle ağabeyi ve yeğenine rast gele ateş açtı. Baba ve oğlu, vücutlarına isabet eden saçmalarla olay yerinde hayatını kaybederken, Ahmet Köse gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Ahmet Köse, çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Tarsus Cezaevi'ne konuldu.