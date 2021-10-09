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Ağabeyini tabancayla öldürüp firar eden şüpheli yakalandı

Kayseri'de tartıştığı ağabeyini tabancayla öldürüp firar eden şüpheli, saklandığı evde yakalandı. Kocasinan ilçesi Fevzioğlu Mahallesi Horsana Caddesi'nde 16 Eylül'de tartıştığı kardeşi tarafından tabancayla vurulan M.S. ölmüş, polis ekipleri kaçan C.S'nin yakalanması için çalışma başlatmıştı.

AA9 Ekim 2021 Cumartesi 10:01 - Güncelleme: 9 Ekim 2021 Cumartesi 10:01
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KAYSERİ (AA) -

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kocasinan ilçesi Fevzioğlu Mahallesi Horsana Caddesi'nde aralarında çıkan kavganın ardından ağabeyi M.S'yi tabancayla vurup kaçan C.S'yi yakalamak için çalışma başlattı.

İhbarı değerlendiren ekipler, cinayet zanlısının Kocasinan ilçesinde bir evde gizlendiğini tespit etti.

Düzenlenen operasyonla C.S, saklandığı evde gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kocasinan ilçesi Fevzioğlu Mahallesi Horsana Caddesi'nde 16 Eylül'de tartıştığı kardeşi tarafından tabancayla vurulan M.S. yaşamını yitirmiş, polis ekipleri kaçan C.S'nin yakalanması için çalışma başlatmıştı.

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