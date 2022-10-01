İSTANBUL 27°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Ekim 2022 Cumartesi / 6 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5039
  • EURO
    18,1433
  • ALTIN
    988.219
  • BIST100
    3179.99
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ağaca çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Güncel

Ağaca çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde ağaca çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AA1 Ekim 2022 Cumartesi 09:08 - Güncelleme:
Ağaca çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
ABONE OL

Hekimköy Bulvarı'nda Kutsal B'nin kullandığı 33 AFY 042 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet metrelerce sürüklendi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaza haberini alarak olay yerine gelen Kutsal B'nin arkadaşları, gözyaşlarına hakim olamadı.

Kutsal B'nin cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.