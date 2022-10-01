Ağaca çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Hekimköy Bulvarı'nda Kutsal B'nin kullandığı 33 AFY 042 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptı.
Çarpmanın etkisiyle motosiklet metrelerce sürüklendi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaza haberini alarak olay yerine gelen Kutsal B'nin arkadaşları, gözyaşlarına hakim olamadı.
Kutsal B'nin cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.