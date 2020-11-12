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Ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü, bir kişi hayatını kaybetti

Antalya'da kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki ağaca çarparak ikiye ayrıldı. Kazada yola savrulan 2 kişiden biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı. Kaza sonrası ikiye bölünen araç, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

IHA12 Kasım 2020 Perşembe 10:06 - Güncelleme: 12 Kasım 2020 Perşembe 10:06
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Kaza, dün gece yarısı Muratpaşa ilçesi Sakıp Sabancı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü belirlenemeyen 07 AHF 928 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarpıp ortadan ikiye bölündü. Çarpmanın şiddetiyle araçta bulunan 2 kişi yola savruldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yola savrulan 2 kişiye müdahalede bulundu. Yaralılardan biri müdahaleye rağmen yaşamını yitirirken, ağır yaralanan diğer kişi ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası ikiye bölünen araç, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

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