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Güncel

Ağaca çarptıktan sonra alev alan tır hurdaya döndü

Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan sebze yüklü tır, yol kenarındaki ağaca çarpıp, düştüğü sulama kanalında alev aldı. Kısa sürede alev topuna dönen tır hurdaya döndü.

DHA10 Mart 2021 Çarşamba 09:54 - Güncelleme: 10 Mart 2021 Çarşamba 09:54
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Kaza, saat 07.00 sıralarında, Orhangazi- İznik Karayolu Üreğil Mahallesi'nde meydana geldi. İznik'ten Orhangazi yönüne giden Mehmet Sarıyar (41) yönetimindeki 51 LA 014 plakalı TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yol kenarındaki ağaca çarptı. Ardından da sulama kanalına düşüp, alev aldı. Sürücü Sarıyar, hemen araçtan çıkıp, yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sarıyar, ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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