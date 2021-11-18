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Ağaçlık alanda çarşafa sarılı 4 aylık cenin bulundu

İstanbul Başakşehir'de, ağaçlık alanda çarşafa sarılı 4 aylık cenin bulundu. Cenin, Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, polis bırakan kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı.

DHA18 Kasım 2021 Perşembe 16:53 - Güncelleme: 18 Kasım 2021 Perşembe 16:53
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Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde sabah saatlerinde ağaçlık alanda bulunan çöp poşeti camiye gelen bir kişinin dikkatini çekti. Durum, polise bildirildi. Polis, çöp poşetini açınca içinde çarşafa sarılı cenin olduğunu tespit etti. Sağlık ekipleri de ceninin 4-5 aylık olduğunu belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenin, ambulansla Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis ekipleri cenini ağaçlık alana bırakan kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı.

Mahallede oturan Mehmet Yaşar, "İncelemeler yapıldı. Bir vatandaş fark etmiş bu durumu. Cami bahçesinde bulunmuş" dedi. Bektaş Çetinkaya, "Fark eden ağabey dokunmuyor, ölü olduğunu fark ediyor. Polise durumu bildiriyor. Belli bir süre beklediler burada. İnceleme sonrasında götürdüler" diye konuştu.

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