Agâh 5. Yaşını 3. Projesiyle Kutladı

07.01.2020 17:42 - Güncelleme: 07.01.2020 17:44





Kapanış programı aynı zamanda, Gençlik ve Spor Bakanlığı Desteği ile 3 Proje yapmış, onlarca genç sinemacı yetiştirmiş, kendini Türk Sineması’nın gelişmesine adamış ve Türk Sineması’nı uluslararası platformlara başarılarla taşımayı amaç edinmiş Agâh Uluslararası Sinema Derneğinin yıldönümü etkinliği olması sebebiyle güzel anlara sahne oldu.

Sinemaseverler Buluştu

Programa, Hayal Bostanı Film Atölyesinden mezun olan ve başarılı çalışmalar çıkaran katılımcılarımız ve ailelerin yanında, sinema dünyasının önemli isimleri ve Gençlik Spor Bakanlığı’mızın kıymetli yetkilileri ile sivil toplum kuruluşlarından emektar isimler katılım gösterdi.

Agâh Uluslararası Sinema Derneği 5. Yıldönümü ve Hayal Bostanı Kısa Film Atölyesi kapanış programı, Agâh Uluslararası Sinema Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hüseyin Kuyulu’nun açılış ve selamlama konuşmalarıyla başladı. Kuyulu konuşmalarından “Bugün bizim için önemli bir gece. 5. Yılımızı kutuluyorum ve aynı zamanda 3. Gençlik projemizi tamamlıyoruz. İnşallah devamında daha çok daha güzel projeler yapıp güzel sinemacılar yetiştirmek istiyoruz. ” dedi ve 5 yıllık süreçte dernek çatısı altında yapılan projelerden bahsetti. YK Başkanı Hüseyin Kuyulu konuşmalarını desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanlığı’na ve bugüne kadar gerek dernek çalışmalarında gerek proje sürecinde desteklerini esirgemeyen sinemaseverlere teşekkürlerini sunarak tamamladı.

Daha sonra sahneye Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürü Muhammet Ecevit Carti davet edildi.

“Kendi hikayemizi kendimiz anlatmalıyız.”

Muhammed Ecevit Carti, yapılan çalışmaların en önemli noktasının kendimizi anlatma fırsatı olduğunun altını çizerek “Kendi hikayemizi kendimiz anlatmalıyız. Başkalarının hikayeleri anlatıyor ya da başkaları bizim hikayemizi bizden olmayan biz gözle anlatıyor” dedi. Carti, konuşmalarını Agâh Uluslararası Sinema Derneği’nin çalışmalarına bu anlamda çok önem verdiklerini belirterek teşekkürleriyle sonlandırdı.

5. Yıl Özel Ödülleri Sahiplerini Buldu

Gerçekleşen açılış konuşmaları ardından, Agâh Uluslararası Sinema Derneği’nin 5 yıllık serüveni hazırlanan video ile seyircilere gösterildi. Video gösterimi, salonda yer alan ve derneğe 5 yıllık serüvende çeşitli projelerde emek vermiş emektarlar içinde duygusal anlara neden oldu.

Video gösterimi son bulurken sahnede hareketli anların yaşandığı ve gecenin önemli anlarından olan Agâh Uluslararası Sinema Derneğinin 5. Yıl Özel Ödüllerinin takdim merasimine sıra geldi. Hazırlık sürecinde bütün üyelerin fikirleri alınarak ve gizli bir şekilde yürütülen oylama sonunda birbirinden kıymetli 5 üye, 5. Yıl Özel Ödülleri ile onurlandırıldı.

İlk olarak Agah Uluslararası Sinema Derneği “VEFA” ödülü için Reza Hemmatirad sahneye davet edildi.

Agâh Uluslararası Sinema Derneği “SADAKAT” ödülünü almak için ise oylamalar sonucu seçilen Mesut Çınar sahneye davet edildi.

Agâh Uluslararası Sinema Derneği “SADAKAT” ödülünün bir diğer sahibi ise Emir Kuş oldu.

Agâh Uluslararası Sinema Derneği “ÜSTÜN GAYRET” ödülü ise Halit Kul’a takdim edildi.

Agâh Uluslararası Sinema Derneği “ÜSTÜN GAYRET” ödülünün diğer adresi ise Mahmut Baran Keskin oldu.

Filmler Alkışlar Eşliğinde İzlendi

Ödül törenlerinin ardından gecenin en çok beklenen ve Hayal Bostanı’nın bu seneki hasatı olan filmlerin gösterimine geçildi.

Hayal Bostanı Kısa Film Atölyesi öğrencilerinin bitirme projesi olarak çektikleri kısa filmler olan;

Amak-ı Hayal adlı eserden esinlenilerek Hayal Bostanı Kısa Film Atölyesi öğrencilerimiz tarafından hazırlanan RESSAM filmi,

Mantık’ut Tayr adlı eserden esinlenilerek Hayal Bostanı Kısa Film Atölyesi öğrencilerimiz tarafından hazırlanan ÇEŞME filmi,

Kutadgu Bilig adlı eserden esinlenilerek Hayal Bostanı Kısa Film Atölyesi öğrencilerimiz tarafından hazırlanan KARA filmi,

Bostan ve Gülistan adlı eserden esinlenilerek Hayal Bostanı Kısa Film Atölyesi öğrencilerimiz tarafından hazırlanan PAMUK filmi

Gösterimleri yapıldı. Gösterimler sonrası her filmin yönetmen ve çalışma ekibi sahneye davet edilerek duygu ve düşünceleri alındı.

İlgiyle izlenen ve büyük alkış alan film gösterimleri sonunda Hayal Bostanı Kısa Film Atölyesi Proje Koordinatörü Meryem Cemre Engin’i konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet edildi. Engin konuşmalarında “Bu tarz atölyelerde öğrencilerin gelişim süreçlerini olumlu etkilediği” vurgusu yaparak, “Öğrenciler bu tarz atölyelerde ilgi alanları doğrultusunda çalışmalar yapıyorlar ve kendilerini keşfediyorlar. Bu çalışmalar da onların gelişim süreçlerine katkı sağlıyor.” dedi. Proje Koordinatörü Meryem Cemre Engin konuşmalarının sonunda “Hayal Bostanı Kısa Film Atölyesi Nasıl Geçti” video gösterimini seyircilere takdim etti. Gösterim ardından tüm süreçte katkıları sebebiyle Meryem Cemre Engin’e Teşekkür Plaketi verildi.

Plaket takdimi ardından bu sene proje süreçlerinden başarı gösteren katılımcılar için hazırlanan ödüllerin takdim törenine geçildi.

Proje Emektarları Ödüllendirildi

Hayal Bostanı Kısa Film Atölyesi'nin eğitim sürecinde ve bitirme projesi olarak çekilen kısa filmlerde gösterdikleri üstün gayret ve başarılarından dolayı;

Dilara BAŞAR

Enes YAMAN

Hüsna SELÇUK

Uğur Ata KOCA

Ve Yunus Emre ÖZTÜRK,

Hayal Bostanı Kısa Film Atölyesi'ndeki bitirme projesi olarak çekilen filmlerdeki katkıları sebebiyle;

Ahmet ÇAPUK

Atakan ÜRKMEZ

Edanur KILIÇ

Elif GÜNALAN

Figen ÜZER

Levent AYKUL

Eylül KURTULMUŞ

Saime Nur SUSAMAZ

Ali KOCA

Doğukan Güven BAYRAK,

“Ressam” filmine sundukları destek ve katkılardan dolayı;

Ahmet ÇAPUK

Atakan ÜRKMEZ

Edanur KILIÇ

Elif GÜNALAN

“Çeşme” filmine sundukları destek ve katkılardan dolayı;

Figen ÜZER

Levent AYKUL,

“Kara” filmine sundukları destek ve katkılardan dolayı;

Eylül KURTULMUŞ

Saime Nur SUSAMAZ,

Son olarak ise “Pamuk” filmine sundukları destek ve katkılardan dolay;

Ali KOCA

Doğukan Güven BAYRAK

Sahneye davet edilerek onurlandırılan ve hediye takdim edilen isimler oldu.

Fotoğraf Karesine Sığmayan Büyük Agâh Ailesi

Agâh Uluslararası Sinema Derneği 5. Yıldönümü ve Hayal Bostanı Kısa Film Atölyesi Kapanış programı gerçekleştirilen gösterimler ve hediye takdimleri ardından sahnede çekilen büyük aile fotoğrafı ardından son buldu.