Ağaoğlu My City Hotel’e misafirlerinden büyük ödül

İnternet üzerinden oda satışı bakımından dünya lideri marka olan booking.com Ümraniye’de yer alan Ağaoğlu My City Hotel’i ödüllendirdi. Misafirlerin kişisel deneyim ve değerlendirmeleri ile yapılan oylamada Ağaoğlu My City Hotel, 8.4 puan ile en yüksek puan alan otellerden biri olarak “Konuk Değerlendirmeleri Ödülü”ne layık görüldü.

Konfor ve rahatlığın en üst seviyede tutulduğu Ağaoğlu My City Hotel, misafirlerinin ihtiyaçlarına göre tasarlanan 75 standart, 16 superior, 22 suite ve 1 adet engelli, olmak üzere toplam 114 oda ile hizmet veriyor. Ağaoğlu My City Hotel, kalite yönetim sistemini başarıyla tamamlayarak ISO 9001 belgesine layık görüldü. Otel, ayrıca turizm sektörünün önemli bir yapı taşı olan otellerdeki gıda güvenliği açısından büyük önem taşıyan ISO 22000 – HACCP belgesi de sahip.

Ağaoğlu Turizm Grup Başkanı Murat Türker ödüle ilişkin yaptığı açıklamada, Booking.com’da yabancı misafirlerin deneyim ve değerlendirmelerinin önemini vurgulayarak, “Yabancı misafirlerimiz tarafından Uluslararası standartlarda takdir edilmeyi önemsiyoruz. Konuk değerlendirme puanımız her geçen yıl artıyor. Sunduğumuz hizmetin takdir edilmesi sonucu böyle bir ödülü almaktan mutluluk duyuyoruz. Ağaoğlu My City Hotel ekibi olarak benzer başarılara ulaşmak için aralıksız çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

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