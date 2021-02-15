15 Şubat 2021 Pazartesi 12:48 - Güncelleme: 15 Şubat 2021 Pazartesi 12:48

Güvenlik ve Terör Uzmanı Abdullah Ağar CNN Türk canlı yayınında Gara'daki operasyona ilişkin çok önemli bilgiler paylaştı:

KORKUNÇ BİR ŞEKİLDE DAĞLARIN ALTINI OYDULAR

Güneydoğu'daki özellikle çözüm süreci döneminde Güneydoğu'nun dağlarına çok yoğun şekilde silah mevzisi ve yığınakları sığınak olarak yaptılar. Şimdi hala harekat yapıldıkça operasyon yapıldıkça bunlar ortaya çıkıyor. Korkunç bir şekilde dağların altını oydular. Sebebi belli; hava akınlarından SİHA ve İHA'ların gözetlemesinden keşfinden korunmak maksadıyla yaptılar.

Gara'da kendilerini çok rahat hissediyorlardı. Her ne kadar bununla ilgili çok yoğun bir efor sarf etmiş olsalar da yüzlerce binlerce mağarayı veya ini geliştirerek bu hale getirmiş olsalar bile bizim pilotlarımız bizim nişancılarımız o kadar maharetli ki pek çok mağaranın ağzını vurarak mağaraların ağızlarını çökerttiler.

'SAHADAN GELEN BAŞKA BİR BİLGİ VAR' DİYEREK AÇIKLADI

Şimdi bir detay bizimkiler 53 tane etkisizleştirilen teröriste dair rakam paylaştılar. Bununla ilgili çok güçlü bir analiz mekanizması var bununla ilgili teyit üzerinden bunu söylerler ama sahadan gelen bir başka bilgi daha var. Yapmış oldukları telsiz konuşmalarında pek çok gruptan haber alamıyorlar gruplarla irtibatları kopmuş durumda sebebi ne? Bu mağaralarda gizlenen teröristlerin bulundukları mağaraların ağızları vurulunca ağızları çöktü pek çoğunun içeride kalanlar var. Göçüğün içinde kalanlar var. O yüzden bilmiyoruz ama benim tahminim etkisiz hale getirilen terörist sayısı 53'ten çok daha fazla...

Biz gördüğümüzü söylüyoruz. Şimdi bunu maskelemek için de aldığı darbeyi maskelemek için de tabiri caizse propaganda silahına sarılmış durumdalar. Sormuş olduğunuz konu son derece kirli. Ben onlara şam şeytanı diyorum bozuluyorlar. Zafiyetlerini örtmek için kendilerince dezenformasyon yapıyorlar. Algı mühendisliği yapıyorlar.

'BUNLAR BİR ÇAKALLIK YAPACAK DEMİŞTİM'

Harekat başlar, başlamaz ben dedim ki bunlar bir çakallık yapacak hatta onları yöneten bir takım akıllarda bu rehinelerle ilgili yönlendirme başladı ve gizli öznesi şuydu; teslim etmeyin izin vermeyin yani infaz edin cümlesi kurulmaya başlandı zaten.

'BUNU ABD'NİN GÖZÜNE SOKMAK LAZIM'

Bu olayın kökeninde ne var Türk özel kuvvetleri başaramadı. Türk devleti ordusu başaramadı cümlesini kurmak için evlatlarımızı infaz ettiler. Çünkü almaya ramak kalmıştı. O kadar güzel bir operasyon icra edilmiş ki mağaranın tepesine inilmişti. Yaşar Güler Paşam orada tepelerdeki konuşlanmaları gösteriyor. Tam tepesinde bizimkiler. Bu infaz işi bir dakikalık bir iş. Öyle bir IŞİD kafası var ki PKK'da yıllardan beri canlarına okudun bu insanların zaten. Niye yaşama hakkını elinde alıyorsun. Bu anlamda korkunç bir katliama imza attı bu katiller sürüsü. Bunu ABD'nin gözüne sokmak lazım. Sen bu adamları destekliyorsun demek lazım.