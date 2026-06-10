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  • Ağbaya'yı köşeye sıkıştıran itiraf! Şoförü yalanladı
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Ağbaya'yı köşeye sıkıştıran itiraf! Şoförü yalanladı

CHP'li Veli Ağbaba'nın şoförü Gökhan Cumalı, '100 bin doları yol kenarındaki kirli sakallı birinden aldım.' dedi. Oysa Ağbaba parayı, 'Yunanistan'a giderken yanıma aldığım tatil parasıydı' diye açıklamaya çalışmıştı.

AKŞAM Gazetesi10 Haziran 2026 Çarşamba 07:47 - Güncelleme:
Ağbaya'yı köşeye sıkıştıran itiraf! Şoförü yalanladı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak ek ifade veren CHP Milletvekili Veli Ağbaba'nın özel şoförü Gökhan Cumalı, yeni itiraflarda bulundu.

İBB kadrosunda olmasına rağmen Özgür Özel ve Ağbaba'nın özel hizmetinde çalıştığını söyleyen Cumalı, WhatsApp yazışmalarında geçen kargo poşetindeki 100 bin doları Ağbaba'nın yönlendirmesiyle Bostancı'da yol üzerinde buluştuğu kirli sakallı, esmer bir şahıstan aldığını ve Maslak'ta Mördak Stüdyoları'na bıraktığını anlattı.

AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, Cumalı, "Bu para Veli Ağbaba'ya mavi bir kargo poşeti içerisinde geldi. İçerisindeki 5 bin 200 doların nasıl eksildiğini bilmiyorum. Ağbaba poşeti almam için beni Bostancı'ya gönderdi. Bostancı'da yol üzerinde uzun boylu, esmer, kirli sakallı ve orta kilolu birinden aldım" dedi. Ağbaba 100 bin dolar için "Yunanistan'a giderken yanıma aldığım tatil parası" demişti.

YAZIŞMALARI SİL TALİMATI

Cumalı, 12 Mayıs 2026 tarihinde WhatsApp üzerinden Veli Ağbaba ile görüştüğü belirterek "Kendisi bana telefon yazışmalarını silmemi söyledi, ben de silmedim" dedi. Ağbaba ile arasındaki koli taşıması ile ilgili yazışmayla ilgili ise "Çok sayıda hediye viski gelirdi. Koli içinde 18 adet viskiyi TBMM'de Ağbaba'nın aracından alıp evine götürdüm" dedi.

Cumalı, ifadesinde Özgür Özel ve Ağbaba'ya yakınlığı ile bilinen tutuklu işadamı Turgut Koç'un 2015 yılında adına şirket kurduğunu belirterek, "Amacımız belediyelerden ihale alıp para kazanmaktı. Şirket üzerine 2016'da Ataşehir Belediyesi'nden ihale alındı" dedi. Cumalı ayrıca Ağbaba'nın Özgür Özel'in danışmanları Gülen Göksu Ercan ve Mine Aytop'a Iphone marka telefon hediye ettiğini açıkladı.

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