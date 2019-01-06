Ağılın çatısının çökmesi sonucu 75 koyun telef oldu

Alınan bilgiye göre, Yolaşan Mahallesi Bedir Bey Mezrası'nda henüz belirlenemeyen nedenle Mehmet Akbulut'a ait ağılın çatısı çöktü.

Olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri, enkaz altından 54 yaralı küçükbaş hayvanı çıkardı.

Yıkıntıların altında kalarak telef olan 75 koyunun gebe olduğu belirlendi.