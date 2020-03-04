Ağır darbe alan Rejimin imdadına koştular

04 Mart 2020 Çarşamba 08:16 - Güncelleme: 04 Mart 2020 Çarşamba 08:29

Bahar Harekatı’yla 24 saatte 626, birkaç günde 3 bin 183 askerini ve yüzlerce zırhlı aracını kaybeden Suriye rejimi büyük darbe aldı. Devreye Rus uçakları ile İran destekli milisler girdi. Suriye’nin doğusundan Serakib hattına an az 2 bin yeni milis gönderildi. Hedefleri Serakib, Cebel Zaviye ve Maaret Numan’ı almak.

İdlib ile Hama’da Türk Silahlı Kuvvetleri ve muhaliflerin birkaç günlük operasyonuyla çöken Esed rejiminin imdadına yine müttefikleri koştu. Rusya, İran ve Hizbullah, İdlib’de Mehmetçiğin darbeleriyle büyük bozgun yaşayan Esed’i sahada toparlamak için 4 koldan saldırıya geçti. Ana hedef Serakib, Cebal Zaviye ve Maar’ed Numan oldu. Katliam göreviyle aylardır İdlib’e yollanan 6 bin dolayında rejim milisi büyük oranda dağılınca devreye yine İran girdi. Asaib Ehlül Hak, Hizbullah el-Nüceba (Irak Hizbullahı), el-Bakır Tugayı ve ABD’nin öldürdüğü Kasım Süleymani’ye bağlı Kudüs Gücü’nden Serakib hattına an az 2 bin yeni milis geldi. Tahran yönetimi, Suriyeli muhaliflerin hedefindeki ilçelerden biri olan Maar’ed Numan’a da milis kaydırıldı. Yerel kaynaklara göre Fatımiyyun Tugayı da Palmira’dan 200 araçlık konvoy gönderdi.

HİZBULLAH TAM TEKMİL

TSK’nın düzenlediği SİHA operasyonlarında İranlı milislere ağır darbeler indirilmişti. Yüzlerce kayıp veren milisler kaçarak güneye çekilmişti. TSK ve muhaliflerin Serakib operasyonunda en az 15 kayıp, 50 yaralı veren Lübnan Hizbullah’ı da Serakib’de yeniden sahneye çıktı. Kuruluş amaçlarının “Kudüs’ü savunmak” olduğunu iddia eden Hizbullah örgütü, Afrin-Halep arasındaki Nubl Zehra’dan ve Deyrizor’dan Serakib’e militan taşıdı. Gelenler arasında Hizbullah’ın yönetici kadrolarından bile katılım olduğu öne sürülüyor. TSK’nın SİHA’larla düzenlediği harekât sonrası Lübnan’dan gelen bir heyetin Hizbullah unsurlarının geri çekilebilmesi için ateşkes istediği iddia edilmişti. İran ve Hizbullah’ın yanısıra Esed rejimi ve Rusya’ya bağlı ‘Kaplan Kuvvetleri’ de Serakib’e takviye gönderdi.

SERAKİB ORTADA KALDI

Rusya, tüm bu intikallerin ardından harekete geçen İran, rejim ve Lübnanlı milislere hava desteği sağladı. Rus uçaklarının saatler süren aralıksız bombardımanı sonrası muhalifler şehrin önemli bir bölümünden çekilmek zorunda kaldı. Türkiye’nin operasyonunu zorlaştırmak Rusya da ‘askeri polis’ adı altında kasabada bayrak göstermeye başladı. Serakib eksenindeki Cobas, Dadih ve Kafr Batik de rejimin kontrolüne geçti. Muhalifler bazı bölgeleri kaybetse de rejim ve destekçilerine ağır kayıplar verdirdi. Yerel kaynaklara göre sadece Serakib’de SİHA’lar en az iki tank imha etti, Cobas’da ise 40’dan fazla Esad askerini vurdu. Cobas’ta ölenler arasında rejime bağlı General Muhammed Deyub da var. Kefr Nabl kasabasında rejim unsurlarına baskın baskın düzenlendi, en az 20 milis/rejim askeri etkisiz hale getirildi. Arap basınına konuşan Ulusal Kurtuluş Cephesi Sözcüsü Naci Mustafa, “Serakib’deki çatışmalar sırasında Esed güçleri ve onları destekleyen milislerin 10’dan fazla askeri aracı imha edildi. 70 rejim askeri öldürüldü, düzinelercesi de yaralandı” ifadelerini kullandı. (Yeni Şafak)