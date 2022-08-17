Ağır darbe! MİT, kabus olup PKK'nın üstüne çöktü

1 Ocak 2021'den bugüne terör örgütü PKK'nın kurucularından Ali Haydar Kaytan'ın da aralarında olduğu 45 üst düzey hain etkisiz hale getirildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından son 20 ayda gerçekleştirilen operasyonlarda, terör örgütü PKK'nın 44 sözde üst düzey yöneticisi etkisiz hale getirildi. 2021'de 3'ü sağ, 26 yönetici etkisiz hale getirilirken, 2022 yılının ilk 8 ayında bu sayı 18 oldu. Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Teşkilatın, Suriye ve Irak sınır hattının ardında yaptığı operasyonlar bölgedeki güçlü yapısını ortaya koydu.

2022'DE 19 HAİN VURULDU

■ Irak Sincar'daki Bab Şilo bölgesinde, PKK/YBŞ'nin sözde özel kuvvet sorumlusu Sileman Şemo Yusuf'un bulunduğu araca 28 Ocak 2022'de operasyon düzenledi.

■ PKK/YPG sorumlularından Süleyman Orhan, Amude'de 17 Şubat 2022'de öldürüldü.

■ MİT, PKK/YPG sözde Aynularab Savunma Eş Başkanı Rodin Abdulkadir Muhammed ile sözde YPJ Kobani Yürütme Komitesi'nden Ranya Henan'ı, 20 Şubat 2022'de etkisiz hale getirdi.

■ PKK/YPG'nin sözde Amude-Derbesiye eyalet sorumlusu Mehmet Aydın 17 Nisan 2022'de Derbesiye'de nokta atışıyla vurdu.

■ "Hayri" kod adlı Ekrem Üstek 15 Mayıs 2022'de Aynularab'ta etkisiz hale getirildi.

■ Sözde Mahmur-Kerkük-Süleymaniye sorumlusu Mehmet Erdoğan Musul'da 21 Mayıs 2022'de etkisiz hale getirildi.

■ Sözde Kerkük sorumlusu Mehmet Doğan, Süleymaniye'de 2 Haziran 2022'de etkisiz hale getirildi.

■ 19 Haziran 2022'de 'da sözde Suriye yürütme konseyi eş başkanı Hüseyin Şibli, Süleymaniye'de etkisiz hale getiridi.

■ Sözde üst düzey yönetici Delal Azizoğlu, Süleymaniye'de 24 Haziran 2022'de etkisiz hale getirildi.

■ Gara'da sözde PKK-HPG konseyi üyesi ve örgütün kadın yapılanması YJA-STAR'ın sözde üst düzey yöneticisi Hanım Demir, 4 Temmuz 2022'de öldürüldü.

■ Gara'da sözde PKK-HPG Konseyi üyesi İzzettin İnan, 17 Temmuz 2022'de etkisiz hale getirildi.

■ Sözde yürütme konseyi üyesi Hatice Hezer, Süleymaniye'de 28 Temmuz 2022'de etkisiz hale getirildi.

■ Sözde Ayn el-Arab sorumlusu Şahin Tekintanğaç 28 Temmuz 2022'de etkisiz hale getirildi.

■ Sözde Aynularab yürütme konseyi üyesi Erhan Arman 1 Ağustos 2022'de etkisiz hale getirildi.

■ Gara'da sözde Gara lojistik sorumlusu Azad Yandı 9 Ağustos'ta etkisiz hale getirdi.

■ Kamışlı'da sözde Amude- Derbesiye eyalet genel sorumlusu Yusif Mehmud Rebani ile Mazlum Esat 12 Ağustos'ta etkisiz hale getirildi.

ÖRGÜTÜN ÜÇ YÖNETİCİSİ SAĞ YAKALANDI

■ Sincar'da sözde lojistik sorumlusu İbrahim Parım, 10 Şubat 2021'de yakalandı.

■ Sözde tugay komutanı İbrahim Babat Suriye'de 15 Mart 2021'de yakalandı.

■ PKK/KCK sorumlularından Cimşit Demir, Irak'ın kuzeyinde yakalanarak 29 Temmuz 2021'de Türkiye'ye getirildi.

2021'DE 26 HAİN VURULDU

■ "Kırmızı kategori"de bulunan "Sofi Nurettin" kod adlı Halef El Muhammed, 17 Mayıs 2021'de etkisiz hale getirildi.

■ 2 Şubat 2021'de Irak-İran sınırında insan ve silah kaçakçılığı ile uyuşturucu trafiğinin sorumluları arasında yer alan Ömer Aydın öldürüldü.

■ Metina'da, Hüseyin İnal 22 Şubat 2021'de etkisiz hale getirildi.

■ Kırmızı bültenle aranan, "KCK Yürütme Konseyi" ve silahlı kanadın yönlendirildiği HPG konsey üyesi Dalokay Şanlı öldürüldü.

■ Gri listede aranan Selahattin Dede 29 Mayıs 2021'de öldürüldü.

■ Sözde Mahmur genel sorumlusu Selman Bozkır, 5 Haziran 2021'de etkisiz hale getirildi.

■ Sözde Mahmur sorumlusu Hasan Adır 5 Haziran 2021'de etkisiz hale getirildi.

■ Kırmızı kategoride aranan Irak'taki sözde öz savunma güçleri sorumlusu Ulaş Doğan, 22 Haziran 2021'de Süleymaniye'de etkisiz hale getirildi.

■ Sözde Hakurk lojistik sorumlusu Hakan Ateş, Hakurk'ta 22 Haziran 2021'de etkisiz hale getirildi.

■ Süleymaniye'de 30 Haziran 2021'de PKK sorumlularından Mahiye Açık ile Roha Raci etkisiz hale getirildi

■ 16 Ağustos 2021'de Sincar'da PKK'nın kolu YBŞ'nin sözde genel sorumlusu Hasan Said Hasan etkisiz hale getirildi.

■ PKK/KCK'nın sözde HPG dış ilişkiler sorumlusu Mehmet Emin Ekinci, 13 Eylül 2021'de Gara'da etkisiz hale getirildi.

■ Kırmızı bültenle aranan, PKK'nın sözde merkez komite üyesi Engin Karaaslan'ı 28 Eylül 2021'de etkisiz hale getirdi.

■ 1 Ekim 2021'de Kandil'e yönelik ortak operasyonunda sözde Kerkük alan sorumlusu Mehmet Hatip Arıtürk etkisiz hale getirildi.

■ 2012'de Hakkari Dağlıca'da gerçekleştirilen ve 8 askerin şehit edildiği saldırıya katılanlar arasında yer alan PKK sorumlularından Özcan Yıldız, Gara'da 6 Ekim 2021'de etkisiz hale getirildi.

■ Kerkük kırsalında 22 Ekim 2021'de PKK/KCK'nın sözde yöneticilerinden Taybet Bilen vuruldu.

■ 10 Kasım 2021'de Gara'da kırmızı kategoride aranan sözde merkez komite üyesi, Nazlı Taşpınar etkisiz hale getirildi.

■ PKK/KCK'nın kurucularından "Fuat" kod adlı Ali Haydar Kaytan 18 Kasım 2021'de etkisiz hale getirildi..

■ 25 Kasım 2021'de Gara'da PKK/KCK'nın sözde dış ilişkiler sorumlularından Nihat Gören etkisiz hale getirildi.

■ Irak'ın kuzeyinde 1 Aralık 2021'de YPS sorumlularından Renas Ermeğan ve Nevzat Durmuş etkisiz hale getirildi.

■ Sözde Sincar sorumlusu Mervan Bedel, 7 Aralık 2021'de etkisiz hale getirildi.