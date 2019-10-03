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Ağır hasarlı okulların tamamı 17 Ağustos öncesi inşa edilmiş

İstanbul Silivri merkez üslü 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından, Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’ne (AFAD) 114 okul ve eğitim kurumu için hasar ihbarı yapıldı.

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İhbarları değerlendiren ekipler, yaptıkları incelemede bu okullardan 85’inin hasarsız, 20’sinin hafif, 9’unun da ağır hasarlı olduğunu belirledi. Ağır hasarlı olduğu belirlenen Bahçelievler Rehberlik ve Araştırma Merkezi, Bahçelievler Yenibosna Ortaokulu, Büyükçekmece Mimarsinan İlkokulu ve Ortaokulu, Çatalca Arif Nihat Asya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL), Gaziosmanpaşa Vefa Poyraz Anadolu Lisesi, Gaziosmanpaşa Küçükköy İmam Hatip Lisesi (İHL) (A Blok), Gaziosmanpaşa 100. Yıl İlk/Ortaokulu, Pendik Seyit Burhan Toprak İlkokulu ve Sancaktepe Rehberlik ve Araştırma Merkezi’nin 17 Ağustos 1999’daki büyük depremden önce yapıldığı tespit edildi. Az hasarlı olduğu tespit edilen 20 okulun ise yine 1999 depreminden sonra inşa edildiği belirlendi. 

Diş Hekimliği boşaltılıyor 

Depremde hasar gören Çapa’daki İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi binası İstanbul Valiliği’nin tahliye kararının ardından boşaltılmaya başlandı. Dün sabah erken saatlerde binaya gelen, öğrenciler, doktorlar, hemşireler ve hastane personeli kişisel eşyalarını topladı. Öğrenciler ve hastane çalışanların eşyalarını valizlere, kolilere, market arabalarına ve poşetlere doldurarak taşıdı. Fakülte girişince ise güvenlik görevlileri eşyalarını almaya gelenleri imza karşılığı içeri aldı. Binadan öğrencilerin ve çalışanların kişisel eşyalarını almasının ardından, eğitimde ve tedavide kullanılan cihazların çıkarılacağı öğrenildi.  

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