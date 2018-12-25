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Ağır silahlı yüzlerce ÖSO askeri, Münbiç sınırına sevk ediliyor

Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon hazırlıkları devam ediyor. Cerablus'ta bulunan yüzlerce ÖSO askeri, tekbirler eşliğinde Münbiç sınırına doğru hareket etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon hazırlıkları sürüyor. Türkiye'den komanda, tank ve zırhlı birliklerinin Münbiç sınırına sevkiyatı sürerken Suriye'nin Cerablus kentinde bulunan yaklaşık 40 araç ve yüzlerce ÖSO askeri tekbirler eşliğinde Münbiç sınırına hareket etti.
 
Ağır silahlı grubun, ağır kış koşullarına rağmen Münbiç sınırına sevkiyatı sürüyor.
 
(İHA)

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