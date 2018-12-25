Ağır silahlı yüzlerce ÖSO askeri, Münbiç sınırına sevk ediliyor Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon hazırlıkları devam ediyor. Cerablus'ta bulunan yüzlerce ÖSO askeri, tekbirler eşliğinde Münbiç sınırına doğru hareket etti.