AGİT Seçim Gözlem Heyeti Başkanı Petersen'den 14 Mayıs açıklaması

AGİT bünyesinde yer alan Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisinin (ODIHR) Türkiye'deki seçimleri gözlemlemek için gönderdiği heyetin başkanı Petersen, Türkiye'deki misyonlarını AA muhabirlerine anlattı.

Petersen, bir aydır Türkiye'de olduklarını belirterek halihazırda Ankara'da bulunan çekirdek ekipten 14 uzmanın yanı sıra 28 uzun dönem gözlemcisinin ülke genelinde bulundukları bölgelerdeki gözlemlerini raporlamakla görevlendirildiklerini söyledi.

Seçim gününe yaklaşırken birkaç yüz gözlemcinin daha katılmasını beklediklerini dile getiren Petersen, seçimin, Türkiye'nin seçim yasası, seçim finansmanı, medyanın durumu, seçim kampanyaları gibi birçok unsuru barındırması sebebiyle zamana ihtiyaç duyduklarını ve bu sebeple de erken geldiklerini vurguladı.

Petersen, uzun dönem için gelen ekibe ilişkin ayrıntılar vererek "Uzun dönem için gelen gözlemciler, çok uzun süre sahada olmak zorunda kalacak. Nisanın başından seçim sonrasına kadar eğer ikinci tura kalırsa birkaç hafta daha kalmaları gerekir." ifadesini kullandı.

Ekiplerin görev alanından da bahseden Petersen, kısa ve uzun dönem gözlemcilerin uyması gereken ve görev tanımlarını ayrıntılı anlatan bir prosedürün bulunduğunu belirtti.

Petersen, Türkiye'de sadece gözlemci olarak bulunduklarına işaret ederek "Kesinlikle tarafsızız, ikinci bir gündemimiz yok. Diğer AGİT üyesi ülkelerde olduğu gibi burada da seçimlerin uluslararası standartlara uygunluğunu gözlemlemek ve değerlendirmek için buradayız." değerlendirmesinde bulundu.

90'lı yıllardan beri 430'dan fazla seçim gözlemlediklerini ve bu süreçte metodolojilerinin temelini oluşturan yeterli deneyime eriştiklerini aktaran Petersen, metodolojilerini, seçim gözlemlemenin "altın standardı" olarak nitelendirdi.

- "BİRÇOK KİŞİYLE GÖRÜŞÜYOR VE ÇOK ŞEY ÖĞRENİYORUZ"

Türk yetkililerle görüşmelerine değinen Peterson, şunları kaydetti:

"Elbette işbirliği yapıyoruz. Bu konuda ayrıntılara girmeyeceğim çünkü size doğru bir cevap verebilmek için tüm süreci deneyimlemek bizim için önemli. Elbette yetkililer, siyasi partiler, sivil toplum ve medyayla kapsamlı bir işbirliği içerisindeyiz. Birçok kişiyle görüşüyor ve çok şey öğreniyoruz. Gerçekten her gün yeni bilgiler ediniyoruz. Daha önümüzde birkaç hafta var. Seçim gününde size esaslı bir değerlendirme sunmak için sağlam bir temele sahip olacağımızı düşünüyorum. "

Petersen, buraya davetle geldiklerinin iyi anlaşılmasından mutlu olacağını söyleyerek "Bunu (gözlemi) kesinlikle tarafsız gözlemcilerle ve kanıtlanmış metodolojiyle yapıyoruz." dedi.

- SEÇİMLERİN ERTESİ GÜNÜ ÖN BULGULAR VE SONUÇLAR BASIN TOPLANTISIYLA SUNULACAK

Resmi makamların daveti üzerine ODIHR, 29 Mart'ta, Türkiye'deki 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için seçim gözlem heyeti görevlendirmişti.

7 Nisan'da Türkiye genelinde göreve başlayan misyon, seçimlerin ertesi günü ön bulguları ve sonuçları bir basın toplantısında sunacak, seçimlerden birkaç ay sonra da tüm seçim sürecini değerlendiren ve tavsiye içeren nihai rapor yayımlayacak.