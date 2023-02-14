Ağlatan sözler: Babama ulaşıp annemin cenazesini söylemem gerek

Geçtiğimiz pazartesi günü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen 7.6 şiddetindeki depremde 6 bloklu Yıldızkent Sitesinin girişindeki BİM markette depreme yakalanan 23 yaşındaki Melisa Ülkü hayatta kalmayı başarmıştı. 2 gün önce saat 09.57'de bölgede arama kurtarma çalışması yapan polis arama kurtarma ve AFAD ekipleri, 6 bloklu Yıldızkent Sitesi enkazında ses fark etti. Tepki üzerine yaklaşık 5 saatlik çalışmayla ekipler adeta iğneyle kuyu kazdı. Kendisine ulaşan ekipler Melisa Ülkü'ye korkmamasını bütün ekiplerin yanında olduğunu ifade etti. Saat 16.40 sıralarında enkazdan çıkarılan Melisa Ülkü, hastanede tedavi altına alındı.

"BABAM BURADA DEĞİL, KARDEŞİM BURADA DEĞİL. ULAŞMAM GEREK, ANNEMİN CENAZESİNİ SÖYLEMEM GEREK"

Melisa Ülkü'nün kurtarıldığı anlara dair görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Melisa'nın kendisini kurtarmaya gelen ekiplere, "Babam burada değil, kardeşim burada değil. Ulaşmam gerek, annemin cenazesini söylemem gerek" demesi izleyenleri duygulandırdı.

123 SAAT SONRA KURTULAN MELİSA, ANNESİNİ VEFAT ETMEDEN 3 GÜN ÇİKOLATA VE GOFRETLE BESLEMİŞ

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde depremde markette göçükte kalan annesini kaybeden, kendisi ise 123 saat sonra kurtarılan 23 yaşındaki Melisa'nın hastaneden ilk görüntüsü geldi. Durumu iyi olan Melisa'nın annesini yaşatmak için rafların arasında bulduğu çikolata ve gofretle beslediği ancak, annesinin sıkıştığı için enkazda 3 gün dayanabildiğini söylediği öğrenildi.