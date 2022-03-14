Agresif araç kullanan 451 sürücüye ceza

İHA 14 Mart 2022 Pazartesi 10:06 - Güncelleme: 14 Mart 2022 Pazartesi 10:06

Düzce'de sürücülerin agresif araç kullandıkları belirlenen güzergahlarda Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri uygulama yaptı. Sabah ve öğlenden sonra olmak üzere 4 saat yapılan uygulamaya 6 jandarma trafik timi ile 12 personel katıldı.

Agresif araç kullananlara yönelik yapılan uygulamalar, Akçakoca-Kocaali karayolu, Akçakoca-Düzce Karayolu ile Aydınpınar yolu Duraklar kavşağı mevkiinde ve Yığılca ilçe yolu İğneler yol ayrımı kavşağında gerçekleştirildi.

Yapılan uygulamalarda 451 araç kontrol edilirken 15 araç sürücüsüne yaklaşık 20 bin TL cezai işlem uygulandı. Jandarma ekipleri 5 aracı da trafikten men etti.