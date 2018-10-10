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Ağrı Dağı'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi

Ağrı Dağı'nda düzenlenen hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

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Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Ağrı Dağı bölgesinde hava destekli operasyon düzenlendi.

Operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Açıklamada, bölgedeki operasyonların sürdüğü de belirtildi.

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