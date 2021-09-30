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Güncel

Ağrı Dağı'nda teröristlerin mağarası imha edildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde teröristlerce kullanılan mağaraya düzenlenen operasyonda çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

AA30 Eylül 2021 Perşembe 15:48 - Güncelleme: 30 Eylül 2021 Perşembe 15:48
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İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbarat çalışmaları sonucu Ağrı Dağı Karataş Tepe bölgesinde tespit edilen mağaraya "Eren-15 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Dokumacı 21-104" operasyonu düzenlendi.

Narkotik dedektör köpeğiyle mağaraya girerek arama yapan ekipler, 57 boş mutfak ve 11 boş piknik tüpü, bir akü, 11 pil bloku, 37 çuval un, bir kablo, bir uyku tulumu, bol miktarda çamaşır ve çeşitli yaşam malzemeleri buldu.

Operasyonda kitap ve örgütsel dokümanlar ele geçiren ekipler, mağarada bulunan malzemeleri imha etti.

Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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