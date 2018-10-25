Ağrı heyeti İran’da sınır güvenliğini görüştü

Ağrı Valisi Süleyman Elban başkanlığındaki Türkiye heyeti, Maku Hudut Komiseri Albay Şirzad Hacızadeh başkanlığındaki İran heyeti, İkinci Derece Hudut Komiserliği Toplantısı için Maku’da bir araya geldi. Toplantıda konuşan Vali Elban, “Gerçekleştirmekte olduğumuz bugünkü mutat toplantımızın iki ülke arasındaki mevcut iyi ilişkilere, bölgelerimizdeki vatandaşlarımızın asayiş, huzur ve refahına olumlu katkılar sağlayarak, ülkelerimize yönelik terör faaliyeti yürüten bölücü örgüt unsurları ile en iyi şekilde mücadele için karşılıklı bilgi alışverişinde bulunabileceğimiz bir toplantı olmasını temenni ediyorum” dedi.

İki ülkenin sınırlarının güvenlik konularının görüşüldüğü toplantıya, Vali Süleyman Elban, , İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cemil Lütfi Özkul, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, Doğubayazıt Kaymakamı Zafer Engin, Gürbulak Gümrük Müdürü Osman Bölükbaşı Dara ile İranlı mevkidaşları katıldı.