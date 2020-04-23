Ağrı iftar vakti ve sahur saat kaçta? 2020 Ağrı iftar ve sahur vakitleri Diyanet Ramazan İmsakiyesi

23 Nisan 2020 Perşembe 13:25 - Güncelleme: 23 Nisan 2020 Perşembe 13:25

Ağrı Ramazan imsakiyesi 2020 Diyanet tarafından yayınlandı! Ağrı'da yaşayan vatandaşlar, 2020 Ağrı iftar ve sahur saatleri hakkında araştırma yapıyor. Ağrılı vatandaşlar 2020 Ramazan imsakiyesi Diyanet iftar ve sahur imsak vakitlerini öğrenmek istiyor. 11 ayın sultanı olarak nitelenen ve içerisinde Kadir gecesinin de bulunduğu Ramazan’da Ağrı iftar saatleri araştırılan konulardan bir tanesi. Ağrı iftar ve sahur imsak vakitleri ile oruçların başlama ve bitiş saatleri il il Ramazan sayfası üzerinden öğrenilebilecek.

Ramazan ayını değerli kılan nedenlerden birisi, Kutsal kitabımız olan Kur'an'ın bu ayda indirilmiş olmasıdır. Yüce Allah Kuran'da 'Ramazan ayı insanları kurtuluş yolan götüren, doğruyu yanlıştan ayıran Kur'an'ın indiği aydır.'(Bakara suresi, ayet 185) buyurmuştur.

Ramazan ayı 2020 yılında 24 Nisan'da başlayacak, Kadir Gecesi ise 19 Mayıs'a denk gelecek. İslam alemi Ramazan ayı için gün sayıyor. İlk oruç için sabırsızlıkla bekleyen vatandaşlar, internet üzerinden iftar, sahur ve imsak vakti için tarih araştırması yapıyor. Ramazan ayında gündüzleri oruçlar tutulacak, iftar ardından vakit namazları ve teravih namazı kılınacak. Ağrı için sahur ve iftar vakitleri 2020 Ramazan imsakiyesi haberimizin içerisinde yer alıyor. 24 Nisan 2020 Cuma günü başlayacak olan Ramazan ayı 23 Mayıs Cumartesi sona erecek. İşte 2020 Ağrı için iftar ve sahur vakitleri ve Ağrı 2020 Ramazan imsakiyesi Diyanet verileri...

AĞRI İFTAR VE SAHUR VAKİTLERİ 2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AĞRIDA İLK SAHUR VAKTİ SAATİ KAÇTA?

23 Nisan Perşembe gecesini 24 Nisan Cuma gününe bağlayan gece gerçekleşecek ilk sahur saati Ağrı'da 03:38'e kadar gerçekleşecek.

AĞRIDA İLK İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?

Ağrı'da ilk iftar vakti akşam ezanı saat 19:02'de gerçekleşecek.

2020 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı Arefesi: Cumartesi günü, 23 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı – 1. Gün: Pazar günü, 24 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı – 2. Gün: Pazartesi günü, 25 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı – 3. Gün: Salı günü, 26 Mayıs 2020

İMSAK VAKTİ NEDİR?

Sözlükte “kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak” anlamlarına gelen imsak, dinî bir kavram olarak, fecr-i sâdıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsakın zıttı iftardır.

Halk arasında ise “imsak” oruç tutmaya başlanan fecr-i sadığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir.

Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur’an-ı Kerim’de şu şekilde açıklanmıştır: “(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın.” (Bakara, 2/187)

Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.

SAHUR NEDİR?

Oruç tutmak için gecenin imsaktan önceki vaktinde yenen yemeğe sahur denir. Efendimiz bir hadislerinde “Sahura kalkıp sahur yemeği yiyin. Zira sahurda bereket vardır.” (Buhari, Savm 20) buyuruyorlar.

İFTAR NEDİR?

Orucun bitirilmesi gereken vakittir. Bu da akşam güneşin batmasıyla olur. Akşam namazını bildirmek üzere okunan ezan aynı zamanda iftar vaktini de bildirmektedir. Akşam ezanı okununca geciktirmeden iftar yapılmalıdır. Bir hadis, iftarda acele edilmesi gerektiğini şu şekilde ifade eder: “İnsanlar iftarı yapmakta acele ettikleri sürece, hayır üzere devam etmiş olurlar.” (Buhari, Savm 45)