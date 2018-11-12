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Ağrı merkezli FETÖ operasyonunda muvazzaf askerlerin de aralarında olduğu 10 zanlı yakalandı

Ağrı merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, aralarında muvazzaf askerler ile askerlerden ve infaz koruma memurlarından sorumlu 'mahrem imamları'nın bulunduğu 10 zanlı gözaltına alındı.

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Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün "mahrem askeri yapılanması" içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen ve "mahrem imamlar" tarafından ankesörlü telefonlardan örgütsel amaçlı arandıkları tespit edilen muvazzaf askerler ile bu askerler ve infaz koruma memurlarından sorumlu mahrem imamların bulunduğu 11 zanlıya yönelik gözaltı kararı verildi.

Karar üzerine Ağrı Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi koordinesinde Ağrı merkezli 10 ilde, 1 üsteğmen, 1 teğmen, 4 astsubay, 2 jandarma uzman çavuş, askerlik şubesinde çalışan 1 memur, 1 asker mahrem imamı ve 1 infaz koruma memuru mahrem imamının yakalanması için eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonda, 10 zanlının gözaltına alındığı belirtilirken, firari bir zanlının yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Gözaltına alınan zanlıların, işlemlerinin yapılması amacıyla Ağrı İl Emniyet Müdürlüğüne getirileceği öğrenildi.

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