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Ağrı merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu

Ağrı merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda muvazzaf askerlerin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.

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Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün mahrem TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aktif görevde bulunan bir yarbay, bir binbaşı, bir astsubay, bir kamu kurumu avukatı ile bir sivil hakkında gözaltı kararı verildi.

Karar üzerine harekete geçen Ağrı Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Ağrı, Ordu, Çankırı, Sivas ve Adıyaman'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerden birinin örgütte "askeri mahrem imam" olarak faaliyet yürüttüğü, diğerlerinin ankesörlü telefonlarla "mahrem imamlarla" iletişim kurdukları öne sürüldü ve aleyhlerinde tanık ifadelerinin bulunduğu öğrenildi.

Çankırı'da gözaltına alınan tabur komutanı yarbayın, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra askeri helikopter ile Yunanistan'a firar eden askerlerden eski yüzbaşı Süleyman Özkaynakçı ile aynı mahrem imama bağlı olduğu iddia edildi.

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