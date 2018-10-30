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Ağrı merkezli 8 ilde terör örgütü FETÖ'ye operasyon

Ağrı merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, Samsun'daki Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında görevli bir astsubay gözaltına alındı.

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Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün "mahrem askeri yapılanması" içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen ve "mahrem imamlar" tarafından ankesörlü telefonlardan örgütsel amaçlı arandıkları tespit edilen 15 askerden Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında görevli Astsubay Celal T, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı. Zanlının, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Ağrı'ya gönderileceği öğrenildi.

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