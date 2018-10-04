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Ağrı’da 1 kilo 105 gram esrar ele geçirildi

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde yapılan yol kontrol uygulamasında durdurulan bir araçta yapılan aramada 1 kilo 105 gram reçine esrar ele geçirildi.

  • İHA
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Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin alınan istihbarat üzerine Doğubayazıt ilçesi, Ortadirek köyünde yol kontrol noktasında arama yaptığı bildirildi. Yapılan aramada, durdurulan bir araçta toplamda bin 105 gram reçine esrar maddesinin ele geçirildiği belirtildi.
 
Olayla ilgili bir şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi.

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