Ağrı’da 10 kilo 626 gram eroin ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İran sınırında bulunan Bölücek Köyü’nde operasyon yaptığı bildirildi.
Operasyonda 6 tane pet şişesi içerisine gizlenmiş 10 kilo 626 gram uyuşturucu maddesinin ele geçirildiği kaydedildi.
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