Ağrı´da 108 kilo eroin ele geçirildi
Ağrı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durdurdukları TIR içerisinde 108 kilo eroin ele geçirdi.
- DHA
TIR'ın İranlı sürücüsü ile beraberinde bulunan 2 kişi 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak´ suçundan tutuklandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, İran´ dan Doğubayazıt güzergâhı kullanılarak batı illerimize TIR ile uyuşturucu madde taşınacağı bilgisinin alındığı bildirildi. Açıklamada, "Doğubayazıt-Ağrı karayolunun 5'inci kilometresinde durdurulan araçta gerçekleştirilen arama sonucu; 145 paket halinde toplamda 108 kilo 948 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. TIR'ın sürücüsü ve araçta bulunan 2 şahısla birlikte toplamda 3 İran uyruklu şahıs `uyuyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak´ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir" denildi.
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