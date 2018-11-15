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Ağrı’da kar yağışı nedeniyle 12 köy yolu kapandı

Ağrı’da sabah saatlerinden bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde 9 köy yolu ulaşıma kapandı.

  • İHA
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Ağrı’da 2 gündür etkili olan yağmur sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Gecenin ilerleyen saatlerinde yüksek kesimleri beyaza bürüyen kar, saat 07.00 sıralarında kent merkezinde etkili olmaya başladı. Bu yıl ilk defa kent merkezine yağan kar vatandaşları hazırlıksız yakaladı.
 
Kar sürpriziyle karşılaşan vatandaşlar evlerinden çıkıp iş yerlerine gitmekte güçlük yaşadı. Kar yağışı nedeniyle park halinde olan araçlar beyaza bürünürken seyir halinde olan sürücülerde ilerlemekte güçlük çekti. Henüz araçlarına kış lastiği takmayan sürücüler trafikteki hızını düşürdü. İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgilere göre Ağrı merkez ve ilçelerinde 12 köy yolunun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandığı kapandığı öğrenildi. 

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