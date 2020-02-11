Ağrı'da 22 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

AA 11.02.2020 13:45 - Güncelleme: 11.02.2020 13:45

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılıkla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte kaçakçılık olaylarının önlenmesi ve suça karışanların yakalanması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bu çerçevede il merkezindeki çevre yolunda durumundan şüphelenilerek durdurulan bir kamyonette, yağ makinesine gizlenmiş ve piyasa değeri 80 bin lira olan 5 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.

Doğubayazıt ilçesindeki bir başka operasyonda ise bir araçta 160 bin lira değerinde 16 bin 800 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Kaçak sigaralara el koyan güvenlik güçleri, 2 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlattı.