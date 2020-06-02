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Ağrı'da bir evin bahçesinde patlamamış tank topu mermisi bulundu

Ağrı'da bir vatandaşın, bahçesindeki hafriyatı karıştırırken bulduğu patlamamış tank topu mermisi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından bölgeden alındı.

AA02 Haziran 2020 Salı 15:19 - Güncelleme: 02 Haziran 2020 Salı 15:19
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Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde esnaflık yapan Savcı Kösedağ, evinin bahçesinde bulunan hafriyatları karıştırırken, tank topu mermisi buldu.

Merminin etrafındaki toprağı temizleyen Kösedağ, durumu İl Emniyet Müdürlüğüne bildirdi. İhbar üzerine bahçeye gelen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, mermiyi, inceledikten sonra bölgeden aldı.

Patlamamış tank topu mermisinin güvenli bir yerde imha edileceği öğrenildi.

Kösedağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mermiyi bulduğunda altın zannedip heyecanlandığını belirterek, "Eski ordu evinin yıkımı yapılıp belediyeye verildiğinde, belediye oranın kazısını yaptı. Ben de o kazının hafriyatını arazime döktüm. Görünüşe bakılırsa çok eski bir mermi." diye konuştu.

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