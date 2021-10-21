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  • Ağrı'da bir tırda yapılan aramada yaklaşık 100 kilogram uyuşturucu yakalandı
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Ağrı'da bir tırda yapılan aramada yaklaşık 100 kilogram uyuşturucu yakalandı

Ağrı'da bir tırda yapılan aramada 97 kilo 500 gram eroin ele geçirildi, olayla ilişkin 3 zanlı tutuklandı. Polisin ele geçirilen eroin paketlerini bir araya toplayarak uyuşturucu tacirlerine yönelik 'kaçış yok' ifadesi yazması dikkati çekti.

AA21 Ekim 2021 Perşembe 17:34 - Güncelleme: 21 Ekim 2021 Perşembe 17:34
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İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu madde imal edip ticaretini yapanlara yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında kentteki bir tırda arama yaptı.

Aramada, tırın dorsesine gizlenen 281 pakette 97 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.

Olaya ilişkin uyuşturucuyu nakleden ve teslim alacaklardan oluşan 3 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri sonrası Ağrı Cumhuriyet Savcılığına çıkartılan zanlıların savcılıkça ifadeleri alındı.

Ardından sulh ceza hakimliğine çıkartılan 3 zanlı tutuklandı.

Polisin ele geçirilen eroin paketlerini bir araya toplayarak uyuşturucu tacirlerine yönelik "kaçış yok" ifadesi yazması dikkati çekti.

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