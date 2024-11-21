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  • Ağrı'da düzensiz göçmen operasyonu! 60 kişi yakalandı
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Ağrı'da düzensiz göçmen operasyonu! 60 kişi yakalandı

Düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik operasyonlar yurt genelinde sürerken Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 60 düzensiz göçmenin yakalandığı, 4 insan kaçakçısının ise gözaltına alındığı belirtildi.

AA21 Kasım 2024 Perşembe 16:38 - Güncelleme:
Ağrı'da düzensiz göçmen operasyonu! 60 kişi yakalandı
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğubayazıt'ın Güllüce köyü yolunda öncü ile artçı şeklinde ilerleyen ve düzensiz göçmen taşıdığı değerlendirilen 2 aracı durdurdu.

Araçlarda yapılan aramalarda Afganistan uyruklu 30 düzensiz göçmen yakalandı, 4 insan kaçakçısı da gözaltına alındı.

30 GÖÇMEN DAHA YAKALANDI

Ekiplerce yapılan bir başka operasyonda ise Hasankeyf Mahallesi'nde metruk binada 29 Afganistanlı ve 1 Pakistanlı göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenlerin İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği, insan kaçakçılığı şüphelilerinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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