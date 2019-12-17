14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8838
  • 6,5686
  • 279.64
  • 111304
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Ağrı'da gümrük işlerinde usulsüzlük operasyonu: 42 gözaltı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünde, gümrük işlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda 42 kişi gözaltına alındı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca Gürbulak Gümrük Müdürlüğünde, 2018 yılında gümrük işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi.

Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında 37'si kamu personeli olduğu öğrenilen 42 şüpheliyi gözaltına aldı.

Hablemitoğlu´nun suikastten hemen önceki görüntülerine ulaşıldı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Turuncu listede aranıyordu! Etkisiz hale getirildi

Turuncu listede aranıyordu! Etkisiz hale getirildi

'Bu konuda uluslararası toplum Türkiye'nin izinden gitmelidir'

'Bu konuda uluslararası toplum Türkiye'nin izinden gitmelidir'

Uzaydaki yıldızımızın ismi belli oldu

Uzaydaki yıldızımızın ismi belli oldu

Eylem hazırlığındaydılar! Etkisiz hale getirildiler

Eylem hazırlığındaydılar! Etkisiz hale getirildiler

Görenler şaştı kaldı: Aralık ayında meyve verdi

Görenler şaştı kaldı: Aralık ayında meyve verdi

Anayasa Mahkemesi'nden kritik 'nafaka' kararı: Hak ihlali...

Anayasa Mahkemesi'nden kritik 'nafaka' kararı: Hak ihlali...

Çarpıcı açıklama: Buna müsaade etmemek boynumuzun borcudur

Çarpıcı açıklama: Buna müsaade etmemek boynumuzun borcudur

Diyanet 81 il müftülüğüne genelge gönderdi! Bu görüntü tarih oluyor

Diyanet 81 il müftülüğüne genelge gönderdi! Bu görüntü tarih oluyor
 

POPÜLER HABERLER

Hablemitoğlu´nun suikastten hemen önceki görüntülerine ulaşıldı

Hablemitoğlu´nun suikastten hemen önceki görüntülerine ulaşıldı

ABD'nin INF'den çekilme gerekçesiydi! O füze böyle ateşlendi

ABD'nin INF'den çekilme gerekçesiydi! O füze böyle ateşlendi

Antalya'da bankaya silahlı soygun girişimi! Zanlı, ikna edilerek gözaltına alındı

Antalya'da bankaya silahlı soygun girişimi! Zanlı, ikna edilerek gözaltına alındı

İmzalar atıldı: Milli imkanlarla geliştirilen Songar silahlı drone TSK'nın envanterine girecek

İmzalar atıldı: Milli imkanlarla geliştirilen Songar silahlı drone TSK'nın envanterine girecek

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA