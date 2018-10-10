TSK: Ağrı'da üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan en az iki terörist etkisiz hale getirildi Ağrı Doğubayazıt kırsalına 10 Ekim 2018 tarihinde düzenlenen hava destekli operasyonda üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan ilk belirlemelere göre en az iki bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir.