Ağrı’da kamu güvenliği için 'drone' yasaklandı

Valilikten yapılan açıklamada, gelişen teknolojiye dikkat çekilerek, helikopter türü (drone) insansız hava araçlarının kullanımının sıklaştığı, hava araçlarının kamera harici yük taşıyabilme kapasitelerinin arttırıldığı bilindiğinden insansız hava araçlarının terör örgütlerince bombalı saldırı ve keşif amaçlı eylemlerde kullanılabileceği ihtimali üzerine il merkezi ve ilçelerde dronenin yasaklandığı belirtildi.

"KAMU GÜVENLİĞİ İÇİN..."

Açıklamada, yasaklama kararının terör örgütlerince gerçekleştirilmesi muhtemel bombalı saldırı ve keşif amaçlı eylemlerin önüne geçebilmek ve kamu güvenliğini tam ve eksiksiz sağlayabilmek adına bu tür hava araçlarının kullanımının denetlenmesi ve belirli bir izne bağlanabilmesi amacıyla uygulanacağı kaydedildi.