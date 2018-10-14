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Ağrı'da nişan dönüşü trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti 5 kişi yaralandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde nişan merasimi dönüşünde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

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Ankara'dan Doğubayazıt'a nişan için gelen ve tören sonrası Ankara'ya dönmek için yola çıkanların bulunduğu Yakup Yıldız (25) yönetimindeki 06 VRN 43 plakalı otomobil, Ağrı-Erzurum il sınırı Sac Dağı mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada, otomobildeki yeni nişanlanan Muhammet Yıldız (19) olay yerinde hayatını kaybetti, ağabeyi Yakup Yıldız, ablası Fedile Ulutaş (32) ve Ulutaş'ın çocukları Damlanur (8), Berkay (6) ve İrem Ulutaş (2) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Eleşkirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, buradaki müdahalenin ardından Ağrı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Ulutaş'ın çocuklarının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazada hayatını kaybeden Yıldız'ın cenazesi, Eleşkirt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı, kazayı duyan ailenin yakınları hastaneye geldi.

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