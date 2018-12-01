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Ağrı'da otobüs şarampole devrildi: 16 yaralı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde, otobüsün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 16 kişi yaralandı.

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Van-Patnos seferini yapan Bayram Tozun idaresindeki 04 P 5678 plakalı otobüs, Dedeli beldesi civarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
 
Kazada yaralanan 16 kişi, 112 acil servis ekiplerince Patnos Devlet Hastanesine kaldırıldı.
 
Yaralılardan 5'i yapılan ilk müdahalenin ardından Van'daki çeşitli hastanelere sevk edildi.

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