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Ağrı'da şehit olan özel harekat polisimiz için tören

AĞRI-İran sınırında teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Özel Harekat Polisi Veli Kabalay'ın naaşı, Ağrı'da düzenlenen törenle memleketi Denizli'ye uğurlandı.

DHA14 Mayıs 2021 Cuma 07:05 - Güncelleme: 14 Mayıs 2021 Cuma 07:05
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İran hududunda yapılan sınır duvarı inşaatının güvenliğinde görev yaparken teröristlerin taciz ateşi sonucu şehit olan Özel Harekat Polisi Veli Kabalay'ın Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan cenazesi, Ahmedi Hani Havalimanına getirildi. Şehit Kabalay, için havalimanında saat 05.30 sıralarında düzenlenen uğurlama törenine Ağrı Valisi Osman Varol, Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, 12'inci. Mekanize Tugay Komutanı Vekili Albay Serhat Kasalak, Iğdır 5inci Hudut Alay Komutanı Albay Yılmaz Doğan, Ağrı İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, Iğdır İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan, Belediye Başkan Vekili Mehmet Özgül, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen ve kurum amirleri ve askerler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve şehit Kabalay'ın öz geçmişinin okunduktan sonra dua edildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi, silah arkadaşlarının omuzlarında memleketi Denizli'ye uğurlanmak üzere askeri uçağa taşındı.

EĞvli ve 1 çocuk babası şehit Kabalay, Denizli'de düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna suğurlanacak.

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