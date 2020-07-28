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Ağrı'da şüpheli bir tırda yapılan aramada 70 kilogram eroin ele geçirildi

Ağrı'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan uluslararası yasal yük taşıyan bir tırda, 70 kilogram eroin, 40 kilogram afyon sakızı ve 16 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

AA28 Temmuz 2020 Salı 10:36 - Güncelleme: 28 Temmuz 2020 Salı 10:38
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ağrı güzergahını kullanarak uyuşturucu madde nakleden suç organizasyonlarının deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda Şeker Kavşağı Narkotik Arama ve Kontrol Noktası'nda uluslararası yasal yük taşıyan bir tır durduruldu. Tır sürücüsünün şüpheli ve tedirgin hareketler sergilemesi üzerine narkotik dedektör köpeği yardımıyla arama yapıldı.

Tırın çekici kısmındaki yatak bölümünde, piyasa değeri 13 milyon lira olan 137 paket halinde 70 kilogram eroin, 78 paket halinde 40 kilogram afyon sakızı ve 21 paket halinde 16 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan tır sürücüsü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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