Ağrı'da terör operasyonu: 15 gözaltı

Bir istihbaratı değerlendiren Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda ilçede terör örgütüne yardım ve yataklık yapan, örgüt propagandasında bulundukları öne sürülen zanlılara yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda toplantı halinde oldukları belirtilen 15 zanlı gözaltına alındı. Zanlılar işlemleri için emniyete götürüldü.